Johnny de Mol, zoon van The Voice-bedenker John de Mol, denkt dat zijn vader waarschijnlijk wel afwist van het seksueel grensoverschrijdend gedrag van bandleider Jeroen Rietbergen.

Volgens De Mol speelde het ongepaste gedrag dat Rietbergen zelf benoemde zich zo'n vijf of zes jaar geleden af. Eerder liet Rietbergen, bandleider bij The Voice en destijds de vriend van Johnny's tante Linda, al weten dat hij er toen "door zijn opdrachtgever op is aangesproken".

"Ik weet niet hoe dat toen is opgelost of afgehandeld", zegt De Mol in zijn talkshow HLF8. "De leidinggevenden wisten daarvan. Ik neem aan hij ook", waarmee hij doelt op vader John.

Volgens Johnny de Mol zit zijn vader nu in het buitenland en keert hij maandagavond terug. Hij verwacht dat zijn vader mogelijk donderdag met een verklaring zal komen.

Ook over Rietbergen liet de HLF8-presentator zich uit. "Het is een ongelofelijke klootzak. Maar tegelijkertijd houden we wel van 'm. Hij schaamt zich kapot. Ik heb hem gezegd dat ik hoop dat de mensen die dichtbij 'm staan er snel overheen komen."

Zijn tante Linda, die maandagmiddag bekendmaakte haar relatie met Rietbergen te hebben verbroken, is "er ondersteboven van", zegt De Mol, die haar zondag bezocht. "Die is er behoorlijk van in de war. Je denkt dat het vijf, zes jaar geleden is opgelost, maar die wond gaat weer open. Of het goed komt... who knows."

De Mol laat ook weten dat hij in zijn show de misstanden binnen The Voice als gespreksonderwerp niet uit de weg wil gaan. "We zullen bij HLF8 niet wegkijken. Integendeel, we willen met een open vizier naar alle kanten van alle verhalen kijken", aldus de presentator.