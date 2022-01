RTL sluit zich aan bij het onderzoek dat producent ITV heeft opgezet. Van Doorne, een onafhankelijk Nederlands kantoor van advocaten, notarissen en fiscalisten, voert het onderzoek naar de situatie rondom The voice of Holland uit. Zaterdag werd het programma voor onbepaalde tijd stilgelegd wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen.

ITV roept slachtoffers en getuigen van "ongepast gedrag rond The voice of Holland" op zich te melden. Dat kan bij Van Doorne.

Een woordvoerder van RTL benadrukt zich aan te sluiten bij die oproep. "We kunnen alleen dingen rechtzetten als mensen zich melden. We hopen echt dat mensen dat doen", aldus de zegspersoon.

De producent zegt in een verklaring de prioriteit te leggen bij het "opbouwen van een compleet beeld van wat er is gebeurd".

"We willen iedereen die het slachtoffer is geworden van - of getuige is geweest van - ongepast gedrag rond The voice of Holland, aanmoedigen om contact op te nemen met onze externe onderzoekers, die op vertrouwelijke basis met hen zullen spreken."