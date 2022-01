Mores, het meldpunt voor seksuele intimidatie in de cultuursector, is er niet alleen voor professionals die een melding willen maken van misstanden bij het programma The voice of Holland. Ook mensen die 'slechts' auditie hebben gedaan mogen hun verhaal doen, benadrukt de organisatie.

Het meldpunt is opgezet om misstanden in de culturele en creatieve sector op een veilige manier te melden. De klagers krijgen van Mores advies hoe ze met hun grief om moeten gaan en wat hun mogelijkheden zijn.

Veel slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag wachten lang met het doen van hun verhaal, zo vertelt advocaat Richard Korver.

"Daar zijn verschillende redenen voor, maar de voornaamste zijn de schaamte voor wat er is gebeurd en de angst om niet geloofd te worden. Daarnaast kan de machtsverhouding een oorzaak zijn; dat er iets op het spel kan staan als je met je verhaal naar buiten treedt, zoals de winst van een talentenjacht."

Auditanten hebben vaak nog geen naam gemaakt binnen de culturele en creatieve sector en denken dat ze daarom niet bij het meldpunt terechtkunnen. Dat is volgens een woordvoerder van Mores niet het geval. "Wij zijn er juist voor de mensen die tussen de wal en het schip vallen."

Rietbergen legde werkzaamheden neer

Tot nu toe is er sprake van één aangifte naar aanleiding van de BOOS-uitzending van komende donderdag. Die is gedaan tegen The Voice-jurylid Ali B. Het Openbaar Ministerie (OM) laat aan NU.nl weten dat uit de beoordeling van de aangifte zal moeten blijken of er een onderzoek moet worden gestart.

Jeroen Rietbergen legde zijn werkzaamheden als bandleider bij The Voice afgelopen weekend per direct neer nadat meerdere vrouwen hem hadden beschuldigd van ongepast gedrag.

Jurylid Anouk maakte al bekend op te stappen bij het programma. Medejuryleden Waylon en Glennis Grace willen eerst de ontwikkelingen afwachten voordat zij hierover een besluit nemen.