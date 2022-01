Ook The Voice Senior en The Voice Kids worden voorlopig niet uitgezonden, laat RTL maandag weten. "Alle merken rond The Voice zijn opgeschort tot er meer duidelijkheid is", zegt een woordvoerder.

Van The Voice Kids zou in het voorjaar van 2022 weer een nieuw seizoen verschijnen, ditmaal gepresenteerd door Buddy Vedder en Jamai Loman. The Voice Senior, gepresenteerd door Lieke van Lexmond en Martijn Krabbé, stond gepland voor het najaar.

Frans Bauer, een van de coaches van de seniorenvariant van het programma, zegt geschrokken te zijn van de verhalen over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The voice of Holland. "Voor alle betrokken partijen is het echt een drama, de slachtoffers voorop", laat de zanger weten. Naast Bauer zijn Angela Groothuizen, Ilse DeLange en Gerard Joling betrokken bij The Voice Senior.

In The Voice Kids zijn DeLange, Sanne Hans en Snelle als coach te zien. Ook de van misbruik beschuldigde Ali B begeleidt kandidaten.

RTL maakte zaterdag bekend dat The voice of Holland voorlopig van de buis is gehaald vanwege berichten over ongewenst gedrag achter de schermen. Producent ITV heeft een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de aantijgingen, die donderdag worden behandeld in het BNNVARA-programma BOOS.

Rietbergen legde werkzaamheden neer

Tot nu toe is er sprake van één aangifte naar aanleiding van de BOOS-uitzending van komende donderdag. Die is gedaan tegen The Voice-jurylid Ali B. Het Openbaar Ministerie (OM) laat aan NU.nl weten dat uit de beoordeling van de aangifte zal moeten blijken of er een onderzoek moet worden gestart.

Ali B liet al weten "100 procent overtuigd" te zijn van zijn eigen onschuld. "Het gaat om een beschuldiging van iets dat lang geleden zou zijn gebeurd, maar daar is niets van waar", zei hij zaterdag. "Ik word hier door overvallen. Er is geen naam gegeven, niets concreets. Daar kan ik mij niet tegen verdedigen, laat staan in de media, maar de schade is wel aangebracht."

Jeroen Rietbergen legde zijn werkzaamheden als bandleider bij The Voice afgelopen weekend per direct neer nadat meerdere vrouwen hem hadden beschuldigd van ongepast gedrag.

Jurylid Anouk maakte al bekend op te stappen bij het programma. Medejuryleden Waylon en Glennis Grace willen eerst de ontwikkelingen afwachten voordat zij hierover een besluit nemen.