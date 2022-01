RTL gaat per aanstaande vrijdag de nieuwe reeks van I Can See Your Voice uitzenden in plaats van het voorlopig geannuleerde The voice of Holland, laat de zender maandag weten. Wegens de beschuldigingen over misstanden achter de schermen gaat de talentenjacht voorlopig niet door.

Of dat betekent dat The Voice op een later moment wordt hervat, wil RTL vooralsnog niet delen. Er zijn reeds tien afleveringen van opgenomen.

Na het door Carlo Boszhard gepresenteerde I Can See Your Voice start de talkshow BEAU om 21.30 uur. Hiermee wordt het programma een half uur vervroegd.

RTL maakte zaterdag bekend dat The voice of Holland van de buis is gehaald vanwege berichten over ongewenst gedrag achter de schermen. Producent ITV heeft een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de aantijgingen, die donderdag worden behandeld in het BNNVARA-programma BOOS.