Samantha Steenwijk betreurt het dat haar woorden in de uitzending van RTL Boulevard van afgelopen zaterdag verkeerd zijn overgekomen. De zangeres en oud-The Voice-finaliste zei in het entertainmentprogramma onder meer dat ze vindt dat "The Voice wordt geblamed".

"Het spijt mij als mijn woorden verkeerd zijn overgekomen", schrijft de 35-jarige artieste maandag op Instagram. "Wat ik bedoelde is dat ik zelf niet op een verkeerde of vervelende manier ben benaderd en dat ik ook niet weet of wist welke ervaringen andere kandidaten en/of medewerkers hebben gehad rondom enige vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik."

Steenwijk zegt het "ontzettend verdrietig te vinden voor alle slachtoffers". "Daarnaast hoop ik oprecht dat het onderzoek meer duidelijkheid gaat geven en dat de onderste steen naar boven komt."

De zangeres, die vier jaar geleden tweede werd in The voice of Holland, vertelde in RTL Boulevard wel geruchten te hebben gehoord over seksueel contact tussen kandidaten en medewerkers van het programma. Steenwijk zei "dit zelf niet meegemaakt te hebben".

"Het was misschien ook gewoon omdat een kandidaat het interessant vindt om met een artiest naar bed te gaan", zei de zangeres. Ook betwijfelde ze of de misstanden plaats konden vinden tijdens repetities of opnames, omdat "er een strak schema was".

Zaterdag werd bekend dat The Voice voorlopig wordt stilgelegd vanwege berichten over seksueel wangedrag tegen deelnemers door bandleider Jeroen Rietbergen en jurylid en coach Ali B. Rietbergen heeft inmiddels al bekend. Tegen Ali B is aangifte gedaan. Hij ontkent de beschuldigingen.