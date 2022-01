Twee grote sponsoren van The voice of Holland, T-Mobile en Lidl, besloten zondag om zich terug te trekken nu er negatieve berichtgeving over het programma naar buiten is gekomen. "Een sponsor kan er niets aan doen dat er iets misloopt, maar als hij blijft sponsoren kan dat negatief afstralen op het merk", zegt imagodeskundige Zabeth van Veen.

Afgelopen weekend kondigde RTL aan dat het de uitzendingen van The voice of Holland onmiddellijk stopzet omdat bandleider Jeroen Rietbergen beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Rietbergen gaf toe dat hij "seksueel getinte berichten" heeft gestuurd en besloot meteen te stoppen.

Een dag later besloten ook de sponsoren T-Mobile en Lidl om alle sponsoring "per direct" stop te zetten. T-Mobile zei dat het "alle mogelijke vormen van grensoverschrijdend gedrag afkeurt en hier nadrukkelijk afstand van neemt". Lidl wacht het onderzoek af voor het met een verklaring komt.

'Je koopt geen producten van een merk waar een rafelrandje aan hangt'

Imagodeskundigen denken dat beide bedrijven een goed besluit hebben genomen. "Het is niet zo dat er plots veel minder mensen hun boodschappen bij de Lidl zullen gaan doen, maar op langere termijn kan zoiets wel problematisch worden", zegt Bart Maussen, die imagoadvies geeft aan bedrijven.

"Je gaat geen producten kopen van een merk waar een beetje een rafelrandje aan kleeft, want mensen willen nog aan zichzelf kunnen verkopen waarom ze bij de Lidl gaan winkelen."

Volgens imago-expert Zabeth van Veen is vooral de reactie van belang. "Een sponsor kan er niets aan doen dat er iets misloopt bij zo'n programma, maar zal zich er wel van moeten distantiëren. Anders gaan mensen het merk associëren met negatieve zaken en dat kan niet de bedoeling zijn."

'Format zal in andere landen geen schade oplopen'

Maar is het wel zo slim om op die manier naar buiten te treden en daarmee je merk aan negatief nieuws te koppelen? Van Veen denkt dat dat ook positief kan uitpakken. "Daarmee laat een merk zien dat het zich afzet tegen wangedrag en daardoor gaan mensen het bedrijf misschien net wat meer waarderen."

Beide experts verwachten niet dat het format van The Voice nu ook in andere landen schade heeft opgelopen. Het concept van het programma bestaat ondertussen in zo'n 180 landen. "Zolang in die andere landen niemand naar buiten komt met een soortgelijk verhaal, zal er geen probleem zijn", denkt Van Veen. "Al zullen ze nu wel beter opletten dat er niet zo'n zelfde storm ontstaat bij andere versies van het programma."

Maussen sluit zich daarbij aan. Volgens hem zijn er twee opties. "Dit kan het begin zijn van een internationale golf van mensen die nu opstaat en dezelfde beschuldigingen uit of het is een wake-upcall die ervoor zorgt dat er in andere landen strenger op zal worden toegekeken dat dit zeker niet gebeurt. In elk geval hoop ik dat dit bij zowel deelnemers als machthebbers bewustzijn creëert dat dit soort gedrag niet door de beugel kan", besluit hij.