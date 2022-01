Ondanks de nu al grote impact op de mediawereld heeft BNNVARA vooralsnog geen plannen om de aflevering van YouTube-serie BOOS over The voice of Holland uit te zenden op tv. "Als het al overwogen wordt, moet dat nog besproken worden", laat een woordvoerder maandag desgevraagd weten.

In de uitzending van komende donderdag wordt aandacht besteed aan seksueel overschrijdend gedrag achter de schermen bij The voice of Holland. De precieze inhoud van de aflevering is nog geheim.

Het YouTube-programma BOOS wordt sinds 2016 gemaakt door Tim Hofman. De afleveringen worden doorgaans door vele honderdduizenden mensen bekeken.

De tot nu toe populairste uitzending is die uit augustus 2017 waarin Hofman een gebroken kaak oploopt bij een confrontatie met een vastgoedmagnaat. Die uitzending werd door ruim 2,4 miljoen mensen gezien.

In 2020 won het team van BOOS de Televizier-Ster voor beste online videoserie. Het programma vroeg eerder met succes aandacht voor onder meer het kinderpardon en bracht ook al seksueel overschrijdend gedrag in het RTL-programma De Villa aan het licht.