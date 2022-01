Na T-Mobile en Lidl stopt ook isla pastilles als sponsor van The voice of Holland vanwege de verhalen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. "Op basis van alle berichtgeving de afgelopen dagen rondom The voice of Holland hebben wij besloten de sponsoring van dit programma per direct stop te zetten", laat het bedrijf maandag weten.

"Vanzelfsprekend keuren wij elke vorm van grensoverschrijdend gedrag af en nemen we hier als merk afstand van", aldus isla.

"Het gegeven dat deze feiten mogelijk al bekend waren bij de producent en meerdere betrokkenen betekent dat ons vertrouwen in deze partijen ernstig is geschaad. Wij wensen iedereen die hierdoor verdriet en schade is toegebracht veel sterkte."

Zaterdag werd bekend dat The Voice of Holland voorlopig niet wordt uitgezonden vanwege vermeend seksueel wangedrag achter de schermen. Er wordt onafhankelijk onderzoek naar gedaan. Sponsoren T-Mobile en Lidl lieten daarop weten de samenwerking te stoppen. Een woordvoerder van RTL zei "alle begrip" te hebben voor die beslissing.