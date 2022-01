Het onderzoek naar de aangifte tegen Ali B is nog niet gestart, laat het Openbaar Ministerie (OM) maandag aan NU.nl weten. De aangifte moet eerst worden beoordeeld.

De advocaat van de rapper bevestigde zaterdag dat er aangifte is gedaan wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het nieuws volgde enkele uren nadat naar buiten kwam dat meerdere mannen binnen The voice of Holland misbruik van hun machtspositie zouden hebben gemaakt en ongepast gedrag tegenover kandidaten vertoonden. Ali B is jurylid en coach bij het programma.

Het OM laat aan NU.nl weten dat uit de beoordeling van de aangifte zal moeten blijken of het nodig is een onderzoek te starten. De andere verhalen van seksueel ongepast gedrag die door het BNNVARA-programma BOOS zijn blootgelegd zijn niet onderdeel van dit mogelijke onderzoek.

Ali B heeft al laten weten "100 procent overtuigd" te zijn van zijn eigen onschuld. "Het gaat om een beschuldiging van iets dat lang geleden zou zijn gebeurd, maar daar is niets van waar. Ik word hier door overvallen. Er is geen naam gegeven, niets concreets. Daar kan ik mij niet tegen verdedigen, laat staan in de media, maar de schade is wel aangebracht."

Tot nu toe is er sprake van één aangifte naar aanleiding van de BOOS-uitzending van komende donderdag. RTL besloot The Voice uit het uitzendschema te halen tot producent ITV een onafhankelijk onderzoek heeft laten uitvoeren naar de misstanden. Jeroen Rietbergen legde zijn werkzaamheden als bandleider bij het programma afgelopen weekend per direct neer nadat meerdere vrouwen hem hadden beschuldigd van ongepast gedrag.