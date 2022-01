ITV, Talpa, RTL: allemaal zijn ze betrokken bij The voice of Holland. Jeroen Rietbergen heeft zijn werkzaamheden als bandleider bij het programma afgelopen weekend neergelegd vanwege diverse beschuldigingen van ongepast seksueel gedrag. In een verklaring zei de muzikant dat zijn opdrachtgever hem eerder heeft aangesproken op zijn gedrag. Maar wie die opdrachtgever eigenlijk was, lijkt niemand te weten.

RTL maakte afgelopen zaterdag bekend de uitzendingen van The Voice voorlopig stil te leggen. Aanleiding is de komende uitzending van BNNVARA-programma BOOS waarin diverse vermeende slachtoffers hun verhaal doen over misstanden bij het RTL-programma. Verschillende mannen, onder wie in ieder geval Rietbergen, zouden zich schuldig hebben gemaakt aan ongepast gedrag. Ook coach Ali B is beschuldigd.

De zender zegt geschrokken te zijn van de verhalen en zo snel mogelijk duidelijkheid te willen hebben. Daarbij wordt gekeken naar producent ITV, die bij de overname van Talpa Media in 2015 de rechten van het programma kreeg. ITV heeft al laten weten een onafhankelijk onderzoek te willen instellen. Daarbij wordt ook aan deelnemers gevraagd zich te melden met hun verhalen.

RTL is geschrokken en wist van niets. Dan kan het niet anders dan dat ITV of Talpa de opdrachtgever is waar Rietbergen het over heeft, toch? Duidelijkheid krijgen we daar niet over, want Talpa en ITV zeggen net zo goed te zijn geschrokken van de verhalen.

"Onze hoogste prioriteit is het bieden van een veilige en ondersteunende omgeving voor iedereen die deelneemt aan of werkt aan onze shows. Er is bij ITV Studios sprake van een zerotolerancebeleid ten aanzien van het soort gedrag waarvan wordt gezegd dat het heeft plaatsgevonden", aldus ITV in een reactie. Rietbergen is aangesproken door zijn opdrachtgever, is in therapie gegaan en daarna weer aan het werk gegaan. Geen zero tolerance dus en dus valt ook ITV af.



Dan is alleen Talpa over, maar ook Talpa wist van niets. "Net als iedereen" is Talpa geschrokken van de verhalen, vertelt een woordvoerder. "De zender RTL en producent ITV hebben besloten om tijdens het onderzoek niet naar buiten te treden en daar sluiten wij ons bij aan", aldus de verklaring van de producent.

Diverse entertainmentdeskundigen twijfelden afgelopen weekend aan die verklaring. Talpa is immers van John de Mol en die is weer de broer van Rietbergens (inmiddels ex-) partner Linda de Mol. In zijn verklaring zei Rietbergen dat hij zijn partner al jaren eerder had ingelicht over zijn ongepaste gedrag en dat de twee destijds kort uit elkaar waren. Volgens deskundigen kan het niet anders dan dat John de Mol daar iets van meegekregen heeft.

Zelfs De Mols eigen zoon, Johnny, twijfelde in zijn eigen talkshow openlijk of zijn vader het wist. "Ik weet niet hoe dat toen is opgelost of afgehandeld", zei De Mol maandag in HLF8. "De leidinggevenden wisten daarvan. Ik neem aan hij ook."

Officieel was dus niemand de opdrachtgever en iedereen is geschrokken. Rietbergen is niet bereikbaar voor commentaar en op vragen van NU.nl heeft ITV laten weten "hangende het onderzoek" geen vragen te kunnen beantwoorden. RTL en Talpa hebben nog geen reactie gegeven.