Een aantal oud-kandidaten van The voice of Holland zegt achter de schermen te maken hebben gekregen met seksueel getinte opmerkingen en zogenaamde grappen. Ze vertellen aan de Volkskrant dat de opmerkingen afkomstig waren van onder anderen Jeroen Rietbergen, die afgelopen weekend zijn werkzaamheden bij het programma neerlegde.

Vijf oud-kandidaten vertellen in de krant dat er bij het programma seksueel getinte opmerkingen tegen kandidaten werden gemaakt. Veel van hen lachten de grappen weg, omdat ze bang waren dat het hun deelname aan het programma zou kunnen beïnvloeden. Drie van hen noemen Rietbergen, de voormalige bandleider bij het programma.

De 31-jarige Kirsten Berkx werd in 2017 achtste in het programma. Vlak voor de opnames had ze een soort pyjama aan, vertelt ze. "Ik weet nog dat ik door de gang liep en dat Jeroen achter me stond, er was verder niemand. 'Wat heb jij een geil broekje aan', zei hij." Niemand zou hebben gedurfd iets van zijn opmerkingen te zeggen, meent Berkx. "Want Rietbergen is een machtige man. Hij is de fucking zwager van John de Mol, de baas van alles."

Niet alleen Rietbergen maakte seksueel getinte opmerkingen

Volgens Nienke Wijnhoven, die in 2018 op negentienjarige leeftijd derde werd, gingen er al verhalen over Rietbergen rond. Een andere oud-kandidaat die toentertijd achttien jaar was, maar die liever anoniem blijft, zegt dat Rietbergen haar tijdens een repetitie vroeg ergens anders te gaan staan zodat hij "naar haar kont kon blijven kijken".

Niet alleen Rietbergen maakte seksueel getinte grappen, meent de vrouw. Uitspraken als "daar krijg ik een stijve van" zouden vaker worden gedaan. De vrouw is wel positief over andere kandidaten en coaches, zo ook over Marco Borsato, die eerder in opspraak raakte.

Advocaat Peter Plasman, de woordvoerder van Rietbergen, bracht zaterdag al de verklaring naar buiten dat de pianist erkent dat hij relaties van "seksuele aard" heeft gehad met vrouwen die betrokken waren bij The voice of Holland. Ook heeft Rietbergen seksueel getinte berichten uitgewisseld en bevestigde hij per direct te stoppen met zijn medewerking aan alle The Voice-programma's.

Zaterdag werd bekend dat The voice of Holland voorlopig niet wordt uitgezonden vanwege berichten rondom mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Een van de coaches, Anouk, meldde zondag te stoppen bij het programma. Tegen coach Ali B is aangifte gedaan, naar verluidt door een oud-kandidaat.