Anouk komt niet meer terug als coach bij het in opspraak geraakte tv-programma The voice of Holland. Dat zegt de zangeres zondag in een video op Instagram.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over The voice of Holland

"Het is een corrupte bende", reageert Anouk. "Ik wil niet meer werken op een plek waar jarenlang een aantal mannen misbruik heeft gemaakt van hun positie en waar er bewust is gekozen om het stil te houden en een andere kant op te kijken."

Anouk wilde in eerste instantie de aflevering van het programma BOOS, dat de zaak aan het rollen bracht, afwachten die donderdag op YouTube wordt uitgezonden. Maar na de reactie van Jeroen Rietbergen en "een paar telefoontjes die ik heb gepleegd met bepaalde mensen", weet de zangeres genoeg, zegt ze.

Zaterdagochtend werd bekend dat RTL The voice of Holland voorlopig niet uitzendt vanwege beschuldigingen van machtsmisbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het BNNVARA-programma BOOS onthulde de zaak dankzij tips van vermeende slachtoffers.

79 Anouk vertelt waarom ze stopt bij The Voice: 'Wat een pleuriszooi'

Oud-presentatrice Wendy van Dijk: 'Nooit misstanden waargenomen'

In een reactie op Instagram zegt voormalig The Voice-presentatrice Wendy van Dijk dat de slachtoffers van de misstanden te maken hebben gekregen met ontoelaatbaar gedrag. De presentatrice noemt de mensen die naar buiten zijn getreden over de situatie achter de schermen van de talentenjacht "dapper".

Van Dijk laat weten tijdens haar betrokkenheid bij The voice of Holland nooit seksueel grensoverschrijdend gedrag te hebben waargenomen. De presentatrice vindt het een goede zaak dat er een onafhankelijk onderzoek gaat plaatsvinden.

RTL gestopt met het uitzenden, bandleider opgestapt

RTL stopte zaterdag voorlopig met het uitzenden van The voice of Holland. Bij de zender en producent ITV waren berichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik binnengekomen.

Tegen rapper en Anouks collega-coach Ali B is aangifte gedaan, bevestigde zijn advocaat zaterdagmiddag. De rapper zegt onschuldig te zijn.

Bandleider Jeroen Rietbergen van The voice of Holland gaf toe dat hij zich bij het tv-programma schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Hij legde zijn werkzaamheden per direct neer.

RTL liet zaterdag via een woordvoerder weten niet op de hoogte te zijn van de relaties van "seksuele aard" die Rietbergen had met vrouwen die betrokken waren bij The voice of Holland.