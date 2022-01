Rapper Typhoon kan niet bevatten wat er rondom The voice of Holland gebeurt en hoopt dat er snel duidelijkheid komt. De zanger postte zondag een bericht op Instagram waarin hij zijn volgers laat weten dat de kwestie hem bezighoudt.

De artiest is sinds dit jaar samen met zangeres Maan coach in de Videoland-serie The Comeback Stage, een spin-off van The voice of Holland. In december vorig jaar liet Typhoon op Instagram weten uit te kijken naar zijn nieuwe rol in de talentenjacht.

"Ik hoop dat er snel duidelijkheid komt. Onafhankelijk onderzoek zal en moét licht schijnen op de waarheid", deelt de zanger met zijn volgers. "Mijn gedachten en hart gaan uit naar alle betrokkenen."