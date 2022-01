Presentator Martijn Krabbé heeft zaterdag op sociale media geschokt gereageerd op de diverse aantijgingen van misstanden bij The voice of Holland. Krabbé heeft nooit iets gemerkt in de twaalf jaar dat hij het programma presenteert. Ook The Voice-coach Glennis Grace laat weten geschokt te zijn door de gebeurtenissen.

"Ik ben compleet overvallen en in shock door het nieuws over The Voice. Verschrikkelijk", aldus Krabbé op Twitter. Hij zegt dat het goed is dat er nu wordt onderzocht wat er precies is gebeurd. De presentator maakt het programma al jaren, maar antwoordt op een vraag van een volger dat hij nooit iets heeft gehoord of geweten van de misstanden.

Zaterdagochtend werd bekend dat RTL The voice of Holland voorlopig niet uitzendt vanwege beschuldigingen van machtsmisbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het BNNVARA-programma BOOS onthulde de zaak dankzij tips van vermeende slachtoffers.

De beschuldigingen zouden tegen meerdere personen rondom de talentenshow gericht zijn. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft minimaal één aangifte in behandeling genomen.

Bandleider Jeroen Rietbergen erkende zijn fouten nadat de misstanden bekend waren geworden, en is opgestapt. Jurylid Ali B, die eveneens genoemd wordt in de beschuldigingen, ontkent alles. De BOOS-aflevering van aankomende donderdag gaat over de vermeende misstanden bij het programma.

"Ik hoop dat de waarheid boven tafel komt. Voor nu wil ik iedereen die hier schade en verdriet door is toegebracht heel veel sterkte wensen", aldus Krabbé.

Glennis Grace 'in shock' door verhalen rondom The Voice

The voice of Holland-coach Glennis Grace is "in shock" door de berichtgeving rondom het RTL-programma. "Ik ben in shock door de berichten rond The Voice. Heel goed dat dit onderzocht wordt", schrijft Grace op Instagram.

"Ik weet verder niet goed wat ik moet zeggen en weet ook niet wat er precies gebeurd is. Ik wacht de berichten en het onderzoek af." De zangeres en coach wenst iedereen "die hierdoor geraakt is" veel sterkte.

Donderdag komt er een aflevering van het programma BOOS waarin de aantijgingen uitgebreid worden behandeld. Ook de vrouw die aangifte heeft gedaan tegen jurylid Ali B is bekend bij de makers van het programma.

Al sinds het voorjaar zijn Tim Hofman en zijn BOOS-collega's bezig met het onderzoek naar ongepast gedrag binnen The Voice en soortgelijke andere programma's. RTL en producent ITV laten een onafhankelijk onderzoek instellen.

Ook The Voice-verslaggever Jamai Loman geschokt

Jamai Loman laat op Instagram eveneens weten te zijn geschokt te zijn. De zanger is bij The Voice te zien als verslaggever in de Red Room.

"Ik ben, net als veel trouwe kijkers, medewerkers van het programma en talenten, geschokt en verdrietig over de situatie rondom The Voice", reageert Loman. "Ik hoop dat er snel duidelijkheid komt, met name voor diegenen die schade en verdriet zijn toegebracht. Het is een juiste keuze, in het belang van alle betrokkenen, de uitzending op te schorten."