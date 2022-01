Tegen rapper en The voice of Holland-coach Ali B is aangifte gedaan wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag, bevestigt zijn advocaat zaterdagmiddag. Eerder op zaterdag erkende bandleider Jeroen Rietbergen van het tv-programma al dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel wangedrag. Hij is inmiddels opgestapt.

Volg het nieuws rond The voice of Holland Volgen Krijg een melding bij nieuwe ontwikkelingen

Via Instagram stelt Ali B "100 procent overtuigd" te zijn van zijn onschuld. "Het gaat om een beschuldiging van iets dat lang geleden zou zijn gebeurd, maar daar is niets van waar. Ik word hier door overvallen. Er is geen naam gegeven, niets concreets. Daar kan ik mij niet tegen verdedigen, laat staan in de media, maar de schade is wel aangebracht."

De rapper noemde de gang van zaken "erg onrechtvaardig". Hij stelde nog geen oproep van de politie te hebben gehad, maar overal aan mee te zullen werken en vertrouwen te hebben in het onderzoek.

Eerder op de dag had het Openbaar Ministerie (OM) al laten weten dat er aangifte was gedaan tegen "een persoon rond The Voice", maar niet tegen wie.

In reactie op het bericht van het OM reageerde Ali B's management ook al via Instagram: "Wij hebben kennisgenomen van het nieuws van The Voice. Er is nog veel onduidelijk, maar één ding is wel duidelijk: Ali heeft nooit misbruik gemaakt van zijn positie en heeft zich nooit seksueel grensoverschrijdend gedragen. We wachten het onderzoek met vertrouwen af."

Uitzendingen voorlopig opgeschort

Zaterdagochtend werd bekend dat RTL The voice of Holland voorlopig niet uitzendt vanwege beschuldigingen van machtsmisbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het BNNVARA-programma BOOS onthulde de zaak dankzij tips van vermeende slachtoffers.

De beschuldigingen zouden tegen meerdere personen rondom de talentenshow gericht zijn. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft minimaal één aangifte in behandeling genomen.

Bandleider Rietbergen erkende zijn fouten nadat de misstanden bekend waren geworden, en is opgestapt, aldus BNNVARA. De BOOS-aflevering van aankomende donderdag gaat over de vermeende misstanden bij het programma.