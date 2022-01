Bandleider Jeroen Rietbergen van The voice of Holland geeft toe dat hij zich bij het tv-programma schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Hij heeft spijt en heeft zijn werkzaamheden per direct neergelegd, meldt BNNVARA zaterdag.

Volg het nieuws rond The voice of Holland Volgen Krijg een melding bij nieuwe ontwikkelingen

Er is aangifte gedaan tegen een "persoon gerelateerd aan The Voice", meldt het Openbaar Ministerie. Of dat Rietbergen is, wil het OM niet zeggen. "We gaan deze aangifte bekijken en bezien of er sprake is van een strafbaar feit."

BNNVARA laat weten: "In het voorjaar van 2021 ontving de redactie van het YouTube-programma BOOS verhalen over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen The voice of Holland. Er volgde een oproep van BOOS-presentator Tim Hofman, waarin hij vroeg of er meer mensen zijn die iets hebben meegemaakt bij talentenjachten die niet door de beugel kunnen."

"Er volgden tal van reacties van mensen die zeggen slachtoffer of getuige te zijn van machtsmisbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. Het gaat daarbij niet alleen om aanklachten tegen Jeroen Rietbergen, maar om aanklachten tegen meerdere personen binnen het programma."

Om wie het nog meer zou gaan, is niet bekend. Het OM doet daar geen mededelingen over. Wel zegt de woordvoerder dat het niet gaat om Marco Borsato. Tegen de voormalige coach bij het programma werd afgelopen december aangifte gedaan wegens vermeende onzedelijke betastingen.

Rietbergen is de partner van tv-presentatrice Linda de Mol. Zij was zaterdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.

The Voice wordt voorlopig niet uitgezonden

RTL maakte zaterdagochtend bekend voorlopig te stoppen met het uitzenden van de talentenjacht. De beschuldigingen van BOOS waren woensdag per mail bij RTL en producent ITV binnengekomen. "De beschuldigingen zijn zeer ernstig en schokkend en waren niet bij ons bekend", aldus de zender in een verklaring.

Wat er op het tijdslot van The voice of Holland te zien zal zijn, is nog niet bekend. "Momenteel houden we ons daarmee bezig, maandag weten we meer", aldus een RTL-woordvoerder tegen NU.nl.

Ook ITV liet weten "geschokt" te zijn. "Onze hoogste prioriteit is het bieden van een veilige en ondersteunende omgeving voor iedereen die deelneemt aan - of werkt aan - onze shows."

De producent zegt een "zerotolerancebeleid" te hanteren ten aanzien van "het soort gedrag waarvan wordt gezegd dat het heeft plaatsgevonden". ITV heeft naar eigen zeggen "onmiddellijk opdracht gegeven voor een extern onderzoek" naar de beschuldigingen.

Er gaan al langer geruchten over ongepast gedrag achter de schermen van het televisieprogramma. BOOS kondigde eerder aan bezig te zijn met het onderwerp. De aflevering van komende donderdag zal gaan over het grensoverschrijdende gedrag bij The voice of Holland.