De enige overlevende dader van de radicaalislamitische aanslagen in en bij Parijs in november 2015, Salah Abdeslam, is woensdag door een Franse rechtbank tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. De zeven andere terroristen die de bloedbaden aanrichtten, bliezen zichzelf daarbij op of werden door de politie doodgeschoten.

De terroristen brachten ruim 130 mensen om het leven in de concertzaal Bataclan, bij het stadion Stade de France en in diverse horecazaken. Meer dan vierhonderd mensen raakten gewond.

De aanslagen werden opgeëist door Islamitische Staat. Alleen Abdeslam vluchtte.

Eerder werd gezegd dat zijn bomvest niet werkte, maar Abdeslam verklaarde in de rechtszaal dat hij zich had bedacht. Pas toen hij de mensen om zich heen zag in het café waar hij zijn bomgordel had moeten laten afgaan, zou hij besloten hebben het niet te doen. Abdeslam bood ook zijn excuses aan voor "alle slachtoffers".

De straf van levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating wordt in Frankrijk niet vaak opgelegd. Tot levenslang veroordeelden komen in het land vaak na 20 tot 25 jaar vrij.