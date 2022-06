Het Franse OM heeft levenslang zonder kans op vrijlating geëist tegen Salah Abdeslam. Hij is de enige overlevende verdachte van de aanslagen in Parijs in 2015. Daar werden op 13 november 130 mensen vermoord in concertzaal Bataclan, bij stadion Stade de France en diverse horecazaken.

Ook tegen twee hooggeplaatste leiders van Islamitische Staat (IS), die vermoedelijk dood zijn en in hun afwezigheid zijn berecht, werd levenslang geëist. IS heeft de aanslagen opgeëist.

Tegen de Belg Mohammed Abrini, 'de man met de hoed' die te zien is op camerabeelden van voor de aanslagen in Brussel in 2016, werd eveneens levenslang geëist wegens zijn betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs.

Zeven van de acht aanslagplegers bliezen zichzelf op of werden gedood door de politie. Alleen Abdeslam vluchtte. Eerder werd gezegd dat zijn bomvest niet werkte, maar Abdeslam verklaarde in de rechtszaal dat hij zich bedacht had. Pas toen hij de mensen om zich heen zag in het café waar hij zijn bomgordel had moeten laten afgaan, zou hij besloten hebben het niet te doen. Abdeslam bood ook zijn excuses aan voor "alle slachtoffers".

Abdeslam ook verdacht van betrokkenheid bij aanslagen Brussel

Abdeslam werd in maart 2016 opgepakt in België. De Belgische aanklagers verdenken hem ook van betrokkenheid bij de aanslagen in Brussel, vier dagen na zijn arrestatie. Hij is uitgeleverd aan Frankrijk, maar is in België al veroordeeld tot twintig jaar celstraf voor een schietpartij waarbij drie agenten gewond raakten.

Naast Abdeslam staan nog negentien mensen terecht voor betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs. Zij zouden niet direct de aanslagen hebben voorbereid, maar hebben geholpen met bijvoorbeeld het bieden van onderdak of het leveren van wapens. Zes personen worden bij verstek berecht, onder wie vijf vooraanstaande IS-leden die vermoedelijk in Syrië zijn overleden.

De strafeis tegen Abdeslam wordt in Frankrijk zelden opgelegd. In de praktijk betekent een levenslange straf dat de veroordeelde na 20 tot 25 jaar weer vrijkomt. De Parijse rechtbank komt op 29 juni met een uitspraak, bijna tien maanden na het begin van het megaproces.