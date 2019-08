De 29-jarige Salah Abdeslam wordt ook vervolgd voor zijn vermeende betrokkenheid bij de aanslagen op luchthaven Zaventem en Maalbeek in 2016. Dit bevestigt het federaal parket dinsdag aan Belgische media.

De man zat tijdens die aanslagen al enkele dagen vast voor de aanslagen in Parijs in 2015.

Justitie in België denkt dat hij voor zijn aanhouding heeft deelgenomen aan de activiteiten van de terroristische groepering. Zo zou hij nauwe banden hebben met een van de hoofdverdachten van de aanslagen in België.

Abdeslam was in november 2015 vanuit Frankrijk gevlucht naar België. Hij is de enige terrorist die de aanslagen in Parijs overleefde. Bij die aanslagen vielen op 13 november 2015 130 doden. Abdeslam zou een bomgordel moeten laten ontploffen in de buurt van het Stade de France, maar dat plan mislukte doordat de gordel niet werkte.

Man werd vier dagen voor aanslagen opgepakt

Op 15 maart 2016 vielen agenten in Vorst een woning binnen waar Abdeslam toen schuilde. Drie agenten raakten gewond toen ze werden beschoten. Abdeslam wist te vluchten, maar werd drie dagen later alsnog opgepakt.

Weer vier dagen later werd Brussel getroffen door aanslagen, waarbij 32 doden vielen. De veiligheidsdiensten zeiden toen al te vermoeden dat Abdeslam wist van deze aanslagen.

De man heeft al twintig jaar cel opgelegd gekregen voor het beschieten van de agenten. Hij heeft nog niet terechtgestaan voor de aanslagen in Parijs.