De Duitse politie heeft een 39-jarige man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs. De arrestatie vond plaats in de stad Dresden.

Frankrijk werd op 13 november 2015 opgeschrikt door een reeks aanslagen. Het vuur werd geopend op meerdere locaties in de hoofdstad, onder meer in de concertzaal Bataclan. Er vielen 130 doden en honderden gewonden.

De opgepakte man heeft de Bosnische nationaliteit. Zijn aanhouding vond plaats in de nacht van 19 op 20 juni, maar is pas donderdag bekendgemaakt. De man wacht op overlevering naar België, waar eerder een Europees aanhoudingsbevel tegen hem was uitgevaardigd.

Het is niet duidelijk waar de man precies van wordt verdacht. In verband met het lopende onderzoek wordt op dit moment geen verdere informatie over de zaak bekendgemaakt, aldus de autoriteiten.

De dertiger kwam in beeld bij justitie toen er onderzoek werd gedaan naar twee andere mannen uit Bosnië. Zij worden verdacht van het plaatsen van handgranaten op het centraal station van Dresden in februari dit jaar.