Een man die mogelijk betrokken is geweest bij de aanslagen op 11 maart 2004 in Madrid is aangehouden in Frankrijk.

Zijn DNA is volgens onder meer het Spaanse persbureau EFE indertijd aangetroffen in een door de daders gebruikt appartement in Leganés. Een aantal van hen blies zich daar op toen de politie hun verblijfplaats enkele weken later ontdekt en omsingeld had.

De terroristen van '11-M' plaatsten verscheidene bommen in vier forenzentreinen en brachten de meeste op afstand tot ontploffing. Dat kostte 193 mensen het leven en meer dan tweeduizend personen raakten gewond, van wie vele ernstig.

Aanvankelijk werd gedacht dat de grootste aanslag in het moderne Spanje het werk was van de Baskische afscheidingsbeweging ETA. Later kwam een cel van de islamitische terreurorganisatie Al Qaeda in beeld als verantwoordelijke voor het bloedbad.

