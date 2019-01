Frankrijk gaat veertien mensen vervolgen voor hun betrokkenheid bij de aanslagen op het satirische blad Charlie Hebdo en andere doelwitten in en rond Parijs in januari 2015.

Juridische bronnen meldden aan de zender Franceinfo dat elf van de veertien verdachten in handen van Franse justitie zijn. Tegen de andere drie zijn arrestatiebevelen uitgevaardigd.

Moslimterroristen pleegden in januari 2015 een aanslag op Charlie Hebdo, vermoordden een agente in een buitenwijk van Parijs en gijzelden politiemensen en klanten in de Joodse supermarkt Hyper Cacher. Daardoor kwamen in totaal zeventien mensen om het leven.

De broers Chérif en Saïd Kouachi pleegden de aanslag op Charlie Hebdo, de gijzeling in de supermarkt was het werk van Amédy Coulibaly. Zij werden allemaal door de politie gedood.

De veertien personen die voor de terreuracties moeten terechtstaan, worden verdacht van onder meer logistieke steun aan de daders. Onder de verdachten is ook Peter Chérif, die mogelijk betrokken was bij het voorbereiden van de aanslagen. Djibouti leverde hem in december vorig jaar uit aan Frankrijk.

Volgens Franceinfo beginnen de rechtszaken in 2020.

