Na de dood van de vermoedelijke aanslagpleger Chérif Chekatt in de Franse stad Straatsburg zoekt de politie naar mogelijke medeplichtigen. De politie wil weten of de 29-jarige schutter tijdens zijn ontsnapping werd geholpen, zei aanklager Rémy Heitz vrijdag in Straatsburg.

Chekatt werd donderdagavond tijdens een vuurgevecht met de politie gedood. Dit gebeurde in de wijk Plaine des Bouchers in Straatsburg.

De politie-eenheid wilde hem arresteren, maar Chekatt opende het vuur. Agenten hebben hem hierop doodgeschoten, geen van hen raakte gewond.

Chekatt wordt ervan verdacht dinsdagavond in het centrum van Straatsburg in de buurt van een kerstmarkt het vuur te hebben geopend op omstanders. Door de aanslag kwamen drie mensen om het leven, een ander slachtoffer is hersendood verklaard.

Er zitten nog zeven mensen vast in verband met de zaak. Onder hen zijn vier familieleden van Chekatt. Twee personen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden.

Kerstmarkt gaat vrijdag weer open

De 29-jarige man is bijna dertig keer veroordeeld geweest in onder meer Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. In de gevangenis zou hij geradicaliseerd zijn. De Franse veiligheidsdiensten hadden hem in beeld.

Dinsdagochtend wilden agenten hem oppakken in zijn woning, maar daar was hij op dat moment niet. Op dinsdagavond is de aanslag gepleegd.

De kerstmarkt van Straatsburg, die veel toeristen trekt, is na de schietpartij gesloten. Vrijdag gaat de markt weer open, zo had de burgemeester al voor de dood van Chekatt aangekondigd.