Chérif Chekatt, de hoofdverdachte van de aanslag in Straatsburg, is donderdagavond gedood door de Franse politie. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner bevestigd.

De activiteiten van de veiligheidsdiensten vonden plaats in de wijk Plaine des Bouchers in Straatsburg. Chekatt liep op straat toen hij werd herkend door patrouillerende agenten van de speciale eenheid BST, meldt Castaner donderdag op een persconferentie.

De politie-eenheid stapte op de man af om hem te arresteren. De aanslagpleger draaide zich om en opende vervolgens het vuur op de agenten, die hem daarop doodschoten. Geen van de politiemensen raakte gewond. "Ik ben trots", complimenteerde Castaner de betrokken agenten.

Ook Roland Ries, de burgemeester van Straatsburg, bedankte de politie. "Ik hoop dat het normale leven nu weer kan terugkeren. Burgers als ik zijn opgelucht als een terrorist wordt gedood."

Een grote groep veiligheidshandhavers verzamelde zich donderdag al rond 16.00 uur in de wijk Neudorf, 1,5 kilometer ten zuiden van het stadscentrum, waar de aanslagpleger dinsdag na zijn daad werd afgezet door een taxi. De omgeving werd afgesloten.

Chekatt wist twee dagen uit handen van de veiligheidsdiensten te blijven, die een enorme klopjacht op de verdachte van de aanslag waren gestart. Ook over de nabijgelegen grens met Duitsland werd door de Duitse veiligheidsdiensten gezocht. Chekatt werd uiteindelijk in Straatsburg zelf aangetroffen.

De locatie waar Chekatt werd herkend door agenten

Dodental gestegen naar drie

Eerder op de dag steeg het dodental van de aanslag op de populaire kerstmarkt in de Franse stad naar drie, nadat een van de gewonden bezweek aan de verwondingen.

De 29-jarige Chekatt is in de afgelopen jaren 27 keer veroordeeld voor onder meer diefstal. Hij zat vast in onder meer Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. Hij zou in de gevangenis geradicaliseerd zijn en kwam ook als dusdanig in beeld bij de Franse veiligheidsdiensten. Nadat de politie hem dinsdagochtend wilde arresteren in zijn woning, pleegde Chekatt 's avonds de aanslag.

Islamitische Staat kwam kort nadat het nieuws van de dood van Chekatt werd bevestigd met de claim dat de verdachte "een soldaat van IS" was. Of de Fransman ook daadwerkelijk banden had met de terroristische organisatie is onbekend.

De kerstmarkt van Straatsburg, die als een trekpleister voor toeristen geldt, bleef ook op donderdag gesloten. Vrijdag gaat de markt weer open, zo had de burgemeester al voor de dood van Chekatt aangekondigd.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!