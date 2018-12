Cherif Chekatt, de man die ervan wordt verdacht dat hij dinsdagavond in Straatsburg op de kerstmarkt een aanslag pleegde waarbij twee mensen om het leven zijn gekomen, is gewond geraakt in een vuurgevecht met de Franse veiligheidsdiensten.

Twee soldaten die op patrouille waren, hoorden schoten en kwamen hierop in actie. Er ontstond een vuurgevecht met de verdachte waarbij de man "van dichtbij" werd geraakt.

Het wapen van een van de soldaten raakte beschadigd, maar hij raakte zelf niet gewond. Wel kon de schutter ontsnappen.

Bij de aanslag met een automatisch vuurwapen vielen twee doden. Eén persoon is daarnaast hersendood verklaard. Twaalf mensen zijn gewond geraakt, waarvan nog zes in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. Het ging veelal om bezoekers van een kerstmarkt.

Chekatt riep volgens ooggetuigen 'Allahoe akbar' (god is de grootste), meldde de Franse aanklager eerder op woensdag. Door zeker zeshonderd politieagenten en antiterrorisme-eenheden wordt nog naar de man gezocht.

Chekatt is bekende van de politie

Chekatt staat op de lijst met de meest gezochte criminelen van de Franse veiligheidsdiensten. Hij is bijna dertig keer veroordeeld in Frankrijk, Duitsland en Zwitserland.

Franse media melden dat eerder op dinsdag een inval zou zijn geweest in het huis van de schutter vanwege een overval, maar de man was daar niet. De politie vond wel explosieven in zijn huis. Vier mensen in zijn directe omgeving zijn aangehouden, volgens media gaat het om zijn ouders en twee broers.