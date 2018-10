De zeven mannen die vorige week zijn opgepakt op verdenking van het beramen van een grote aanslag, blijven langer vastzitten. Dit heeft de rechtbank in Rotterdam woensdag bekendgemaakt.

De verdachten, die leeftijden van 21 tot 34 jaar hebben, blijven nog veertien dagen langer in bewaring. Dan wordt er opnieuw gekeken naar hun voorlopige hechtenis.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) wilden de mannen "veel slachtoffers maken". Dit wilden ze bereiken door een autobom af te laten gaan en bomvesten en kalasjnikov AK47's te gebruiken. Het is vooralsnog niet bekend waar de aanslag had moeten plaatsvinden.

De 34-jarige Irakees Hardi N., woonachtig in Arnhem, zou de centrale figuur in de groep zijn. Hij zat nog in zijn proeftijd na veroordeeld te zijn geweest voor een poging tot uitreizen naar Syrië.

Honderden politieagenten waren betrokken bij de arrestaties en de hierop volgende huiszoekingen. Bij de doorzoekingen zijn grondstoffen voor explosieven voor bomvesten gevonden. Ook werd 100 kilogram kunstmest aangetroffen, wat gebruikt kan worden voor het maken van een autobom.

De politie had de groep al maandenlang in het zicht dankzij informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Na signalen dat de verdachten vergevorderd waren in hun plannen, kwam het politieonderzoek "in een stroomversnelling".

De groep is uiteindelijk opgepakt in Arnhem en Weert.