Terrorismeverdachten langer vast, grondstoffen explosieven gevonden

Ook is 100 kilogram kunstmest, mogelijk geschikt om een autobom mee te maken, in beslag genomen. Dit heeft het Landelijk Parket vrijdag bekendgemaakt.

De opgepakte mannen komen uit Rotterdam, Arnhem, Huissen en Vlaardingen en hun leeftijden lopen uiteen van 21 tot 34 jaar. De aanhoudingen zijn gedaan in Arnhem en Weert. De woningen van de verdachten zijn donderdag doorzocht. Aan de operatie werkten honderden agenten mee.

De politie is begonnen met het verhoren van de mannen. Ze zitten in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaten.

Volgende week woensdag wordt door de rechter-commissaris over hun voorlopige hechtenis besloten.

Mannen wilden veel slachtoffers maken

De mannen waren van plan om "veel slachtoffers te maken", aldus het Landelijk Parket. Ze wilden hun aanslag uitvoeren met onder meer bomvesten en kalasjnikov AK47's. Ook was donderdagavond al gemeld dat de mannen ergens een autobom wilden laten afgaan. Het is nog niet bekend waar ze hun aanslag wilden uitvoeren.

De politie had de groep al maandenlang in het zicht na informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). De leider van de cel zou de 34-jarige Irakees Hardi N. zijn, die eerder werd veroordeeld voor het willen uitreizen naar strijdgebied van IS. Twee andere verdachten zijn ook veroordeeld voor hetzelfde vergrijp.

Een van hen zou Waïl El A. zijn, melden meerdere media vrijdag. Hij werd in mei vorig jaar opgepakt op vliegbasis Volkel. Omdat hij andere kleding droeg dan de rest van de werkploeg viel hij op tijdens een routinecontrole. Toen bleek dat hij in juni 2016 was veroordeeld voor een poging om naar Syrië te reizen, hield de marechaussee hem aan.

Ook Morat M. (21) zou donderdag zijn opgepakt. Hij is het halfbroertje van Abdelkarim El A., bevestigen bronnen aan NU.nl. El A. is een bekende Syriëreiziger. Het is niet bekend of hij nog in leven is, jihadreizigers hebben hem in 2015 doodverklaard op Twitter.

M. zou hebben geprobeerd hem achterna te reizen, maar werd verhinderd door de politie.

Premier roept op tot waakzaamheid en alertheid

Premier Mark Rutte zei vrijdag na afloop van de ministerraad dat het belangrijk is om "waakzaam" en "alert" te blijven. "Wat gisteren naar buiten kwam past helaas ook in het huidige dreigingsbeeld, dat betekent dat het risico op een aanslag in Nederland nog steeds reëel is", aldus de minister-president.

Dat de opgepakte mannen volgens het OM van plan waren aanslagen te plegen op grote evenementen mag volgens Rutte geen reden zijn voor Nederlanders om voortaan maar thuis te blijven. "Wij moeten ons leven blijven leven", aldus de premier. "Het grootste cadeau dat je kunt geven aan deze vreselijke mensen is dat wij onze manier van leven gaan aanpassen."

Hij garandeerde dat de veiligheidsdiensten dag en nacht bezig zijn om te voorkomen dat een aanslag in Nederland plaatsvindt, hoewel de garantie dat er nooit een aanslag zal worden gepleegd niet kan worden gegeven.

"Deze terreuractie is nu opgerold. Die is weg, maar daarmee is terreurdreiging nog niet weg. We zijn niet naïef."