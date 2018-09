Aboutaleb: 'Onderzoek naar vertakkingen groep verijdelde aanslag'

In het kort Zeven mannen opgepakt, geschoten tijdens aanhoudingen

Volgens de burgemeester loopt het onderzoek naar de verdachten al sinds het begin van dit jaar. "We zagen toen wat ongewenste verhuisbewegingen uit het oosten van Nederland richting de regio Rotterdam", zegt Aboutaleb vrijdagochtend in De Ochtend van 4 op NPO Radio 4.

Op dat moment kwam er overleg tussen burgemeesters en de politiechef op gang, legt hij uit. Aboutaleb wist "enige dagen van tevoren" al dat deze grote politieactie zou gaan plaatsvinden.

Aboutaleb zegt dat hij in de onderzoeksfase bezorgd was over het slagen van de operatie. Hij heeft waardering voor alle diensten die betrokken waren bij de arrestatie van de zeven mannen.

Zeven mannen hadden vergevorderde plannen voor aanslag

De zeven mannen hadden volgens het Openbaar Ministerie (OM) vergevorderde plannen voor een grote terroristische aanslag in Nederland. De verdachten komen uit Arnhem, Rotterdam, Huissen en Vlaardingen en zijn opgepakt in Arnhem en Weert. Hun leeftijden lopen uiteen van 21 tot 34 jaar.

Een deel van de groep is in Weert aangehouden. Een woordvoerder van het Landelijk Parket meldde aan NU.nl dat de verdachten zich hierbij verzet hebben en dat enkelen gewond zijn geraakt. Volgens de burgemeester van Weert, Jos Heijmans, is er geschoten.

'Ze wilden veel slachtoffers maken'

"Het plan was vermoedelijk om met bomvesten en kalasjnikovs een aanslag te plegen op een evenement en op een andere plaats een autobom tot ontploffing te brengen", aldus het Landelijk Parket. De verdachten wilden "veel slachtoffers maken".

Een van de mannen, een 34-jarige Irakees uit Arnhem, wordt door het OM gezien als centrale figuur in de groep. Het zou om Hardi N. gaan, die eerder werd veroordeeld voor uitreizen en nog in zijn proeftijd zit.

Verdachte werd eerder aangehouden op vliegbasis Volkel

Een tweede verdachte zou Waïl El A. zijn, meldt De Telegraaf vrijdag. De man werd in mei vorig jaar aangehouden op vliegbasis Volkel, toen een beveiliger hem in de gaten had. Hij viel op tijdens een routinecontrole, omdat hij andere kleding dan de rest van de werkploeg aanhad en hij zijn pas niet zichtbaar droeg.

Toen bleek dat hij in juni 2016 was veroordeeld voor een poging om naar Syrië te reizen, hield de marechaussee hem aan.

