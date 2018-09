Zeven aanhoudingen voor beramen grote terroristische aanslag Nederland

In het kort Zeven mannen opgepakt voor beramen grote terroristische aanslag

Onder hen waren mannen die wilden uitreizen naar strijdgebied IS

Doelwit aanslag onbekend, plannen waren vergevorderd

Mannen wilden veel slachtoffers maken

De mannen komen uit Arnhem, Rotterdam, Huissen en Vlaardingen. Hun leeftijden lopen uiteen van 21 tot 34 jaar. Ze zijn opgepakt in Arnhem en Weert.

Een 34-jarige Irakees uit Arnhem wordt door het OM gezien als centrale figuur in de groep. Hij zit nog in zijn proeftijd. Het gerechtshof in Den Haag veroordeelde deze Hardi N. in oktober vorig jaar in hoger beroep tot een celstraf van 24 maanden, waarvan 21 maanden voorwaardelijk, nadat hij had geprobeerd naar Syrië uit te reizen.

"Het plan was vermoedelijk om met bomvesten en kalasjnikov AK47's een aanslag te plegen op een evenement en op een andere plaats een autobom tot ontploffing te brengen", aldus het Landelijk Parket.

De recherche onderzoekt nog tijdens welk evenement de zeven verdachten precies wilden toeslaan. "We kunnen er nu nog niet concreet over zijn. Duidelijk is dat men op zoek was naar een groot evenement", zegt landelijk recherchechef Wilbert Paulissen.

Tijdens de acties van donderdag heeft de politie zo'n vierhonderd mensen ingezet. In Weert heeft de speciale eenheid die voor de aanhoudingen was ingezet geweld gebruikt. Een of meerdere verdachten hebben daardoor lichte verwondingen opgelopen, zegt Paulissen. Hij wil niet meer kwijt over het gebruikte geweld.

Volgens de politie is er geen verband met de kermis in Weert, het evenement gaat morgen gewoon van start.

Groep al maanden geleden in zicht

De politie kreeg maanden geleden al zicht op de groep rond een 34-jarige man van Iraakse afkomst door informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). De man was vorig jaar al veroordeeld voor een poging tot het uitreizen naar het strijdgebied van IS. Twee andere verdachten zijn ook eerder veroordeeld voor een poging tot uitreizen.

"Alles dat opsporings-Nederland ter beschikking heeft, is uit de kast getrokken", aldus Paulissen. Zo zette de politie observatieteams in om verdachten in de gaten te houden en werden taps geplaatst op hun communicatiemiddelen. "Die middelen waren toereikend", zegt Paulissen.

'Man wilde veel slachtoffers maken'

Volgens de informatie van de AIVD wilde de man "veel slachtoffers maken". De verdachten waren volgens het Landelijk Parket op zoek naar "AK47's, handvuurwapens, handgranaten, bomvesten en grondstoffen voor één of meer (auto)bommen".

Justitie meldt daarnaast ook dat de verdachten zochten naar mogelijkheden om te trainen met de vuurwapens en te oefenen met het gebruik van bomvesten.

Verdachten tijdens aanhouding in bezit van vuurwapens

Omdat de verdachten vergevorderd waren in hun plannen, is het onderzoek van de politie "in een stroomversnelling gekomen". "De aanhoudingen zijn verricht door antiterrorismeteams van de Dienst Speciale Interventies (DSI), die werd ondersteund door observatieteams en helikopters."

De mannen waren tijdens hun aanhouding in het bezit van vijf handvuurwapens. In hun woningen in de verschillende steden worden donderdagavond invallen uitgevoerd door de politie. Op foto's is te zien hoe de agenten massaal aanwezig zijn bij de woningen.

Op vrijdag worden de verdachten voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam.

Grapperhaus: 'Goed nieuws dat terroristische cel is opgerold'

Ferd Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid, noemt de aanhoudingen heftig. "Maar het is wel goed nieuws dat er een terroristische cel is opgerold."

Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) past het incident in het huidige dreigingsbeeld.