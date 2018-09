VS meldt dat aantal aanvallen terrorisme wereldwijd is gedaald

In het woensdag gepubliceerde rapport staat dat het aantal terroristische aanslagen met 23 procent daalde naar 8.584.

Ook zijn er in 2017 minder mensen omgekomen door terroristische aanslagen dan in 2016. Dat aantal daalde met 27 procent.

Een van de oorzaken van de wereldwijde daling van het aantal aanslagen is volgens het ministerie dat er in 2017 aanzienlijk minder aanslagen zijn gepleegd en doden zijn gevallen in Irak. Ook in veel andere landen daalde het aantal aanvallen. In Kenia, Somalië en Groot-Brittannië namen de terroristische aanslagen juist toe.

59 procent van aanslagen in vijf landen

Volgens het rapport vond 59 procent van alle terroristische aanslagen plaats in vijf landen: Afghanistan, India, Irak, Pakistan en de Filipijnen.

Islamitische Staat (IS) was verantwoordelijk voor het merendeel van de aanslagen. Het aantal aanvallen van de groep daalde wel met 23 procent ten opzichte van 2016. IS heeft bijna al het grondgebied verloren dat zij ooit in Irak en Syrië in handen had.

