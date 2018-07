Twee mannen opgepakt voor plannen aanslagen Nederland en Parijs

De mannen werden opgepakt op basis van informatie van de AIVD. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

Een van hen zou na de ramadan een gewapende aanslag willen plegen in de hoofdstad van Frankrijk. "Hij zou willen sterven als martelaar en benieuwd zijn wat hij in het paradijs ging aantreffen", aldus het OM.

Het "chatverkeer" van de mannen is in de gaten gehouden. Hieruit bleek dat zij mogelijk ook het plan hadden om een aanslag te plegen op de veiligheidsdiensten in Nederland.

"In een chatgesprek maakte een van de verdachten gewag van een plan voor een aanslag. Hij stuurde ook een foto mee van het politiebureau Veranda in Rotterdam", meldt het OM.

Rechtbank

Er zijn geen wapens of explosieven aangetroffen bij de mannen. Hun aanhouding is nu pas bekendgemaakt, omdat ze in beperkingen zaten, wat betekent dat ze alleen contact mochten hebben met hun advocaat.

De verdachten staan in september voor de rechter in Rotterdam. De zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld.

Impact politie

Politiechef Frank Paauw zegt dat het aantreffen van de foto van het politiebureau in Rotterdam een "ongemakkelijk gevoel gaf". "Het heeft impact op de eenheid Rotterdam en op de collega’s in het hele land."

Maandagochtend is het personeel van het betrokken bureau op de hoogte gesteld.

