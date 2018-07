Duitsland achterhaalt identiteit handlanger aanslagpleger kerstmarkt Berlijn

Tegen hem is donderdag een arrestatiebevel uitgevaardigd. Meher D. zou zich ophouden in Libië, waar hij zich in 2015 bij terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) heeft aangesloten. Hij wordt gezocht vanwege lidmaatschap van een terroristische organisatie en betrokkenheid bij moord.

D. zou de negentienjarige Amri hebben begeleid bij de aanslag. De eventuele aanhouding van de Tunesiër zou de onderzoekscommissie helpen, die nog altijd de achtergrond van de aanslag onderzoekt. Volgens de Süddetusche Zeitung vermoeden de Duitse veiligheidsdiensten dat D. in de herfst van 2016 de begeleiding van Amri op zich heeft genomen.

De Tunesiër reed op 19 december met een gestolen vrachtwagen in op het publiek op de drukke kerstmarkt. Er zijn in totaal twaalf mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. Amri werd op de vlucht in Italië door de politie doodgeschoten.

Na de aanslag werd duidelijk dat de Duitse veiligheidsdiensten Amri al in de gaten hielden.

