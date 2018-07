Belgische politie verijdelt bomaanslag in Frankrijk

De 38-jarige Amir S. en zijn 33-jarige vrouw Nasimeh N., beiden Belgisch en van Iraanse afkomst, zijn aangehouden op verdenking van "poging tot terroristische moord en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf", aldus een mededeling van het federaal parket en de Belgische veiligheidsdienst.

Het stel werd zaterdagmiddag door speciale eenheden van de politie in hun auto aangehouden in de Brusselse gemeente Sint-Pieters-Woluwe. Aan boord werden ongeveer 500 gram van de springstof TATP en een ontstekingsmechanisme aangetroffen. De springstof is gecontroleerd tot ontploffing gebracht.

Tegelijkertijd werd in Frankrijk een vermoedelijke medeplichtige, Merhad A. (54), gearresteerd. In Duitsland is een Iraanse diplomaat van de ambassade in Wenen, de 46-jarige Assadollah A. aangehouden. Hij zou contactpersoon zijn geweest. In de Belgische plaatsen Wilrijk, Boom, Ukkel, Bergen en Leuze-en-Hainaut zijn huiszoekingen uitgevoerd. Het parket verspreidt in het belang van het lopende onderzoek geen verdere informatie.

De partij MEK (Moudjahidines du Peuple Iranien) is in 1965 opgericht en in 1981 door de Iraanse regering illegaal verklaard. Op de conferentie waren volgens het federaal parket ongeveer 25.000 personen aanwezig.

Het koppel kwam volgens Belgische media uit Wilrijk vlakbij Antwerpen. Volgens Het Laatste Nieuws heeft de vrouw inmiddels gedeeltelijk bekend.