Grootste aantal terroristische aanslagen binnen EU opnieuw in VK

Dit blijkt uit de jaarlijkse monitor over terrorisme van de Europese politieorganisatie Europol. In relatief veel gevallen ging het om geweld met een etnische of separatistische achtergrond.

Van de meldingen kwamen er 107 uit het Verenigd Koninkrijk. Ook in 2016 vond ruim de helft van de (verijdelde) aanslagen plaats op het Britse vasteland. Toen ging het om 67 van de 142 gevallen.

De overige incidenten in 2017 vonden plaats in Frankrijk (54), Spanje (16), Italië (14), Griekenland (8), België (2), Duitsland (2), Finland (1) en Zweden (1).

Slachtoffers

Het aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van de gepleegde aanslagen lag vorig jaar op 68. Dat zijn er minder dan in 2016 (142), maar het aantal aanslagen of pogingen daartoe steeg. Verder vielen er ook nog 844 gewonden.

In verband met terroristische activiteiten zijn in de Europese Unie vorig jaar 975 arrestaties verricht, waarvan 35 in Nederland. Onder hen zijn ook de personen die worden verdacht van het faciliteren of financieren van aanslagen, het maken van propaganda en het ronselen van strijders voor de heilige oorlog.

Jihadisme

De hoeveelheid jihadistische aanslagen is vorig jaar toegenomen tot 16 procent van het totale aantal. De daders werken regelmatig in groepsvorm maar zijn vaak ook zogenoemde 'lone actors', aldus Europol. De individuen krijgen bij hun voorbereidingen soms hulp van vrienden of familieleden.

Jihadistische aanslagen worden de afgelopen jaren steeds minder goed voorbereid, ondanks dat ze meer dodelijke slachtoffers tot gevolg hebben dan andere aanslagen.

De dodelijkste aanslag van 2017 werd door Islamitische Staat opgeëist. Het gaat om de zelfmoordaanslag bij een optreden van zangeres Ariana Grande in het Britse Manchester. Hierbij kwamen 22 mensen om het leven en raakten 512 anderen gewond.

Volgens Europol blijft de dreiging van jihadistisch terrorisme in de Europese Unie hoog, ook al is Islamitische Staat in Irak en Syrië zo goed als uitgeschakeld.

