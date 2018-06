Drie Nederlanders opgepakt na DNA-match op wapens van IS

Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag bekendgemaakt. Het gaat om een 26-jarige man uit Groningen, een 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 53-jarige man die vastzit in een gevangenis in Zaanstad.

Een vierde man, die in Sassenheim gedetineerd is vanwege een geweldsdelict, wordt ook verdacht. De 22-jarige is nog niet opgepakt. De vier verdachten worden deze week nog door de politie verhoord, aldus justitie.

"Hun sporen bleken op de binnenkant van enkele vuurwapens en ook op een aangetroffen sporttas te zijn achtergebleven", meldt het OM. De mannen worden verdacht van deelname aan een terroristische organisatie door mogelijk wapens te leveren aan terreurverdachten. Hoe groot hun mogelijke rol is, is deel van het onderzoek.

De woningen en de cellen van de verdachten zijn doorzocht. "Er is beslag gelegd op computers, mobiele telefoons en schriftelijke notities. In de woning in Groningen trof de politie bovendien een shotgun en een pistool aan", zegt justitie.

Appartement

De schuilplaats van IS werd twee dagen na de aanslagen in Brussel op 24 maart 2016 door de politie ontdekt. In het appartement, dat gehuurd werd door terreurverdachte Réda K., zijn onder meer kalasjnikovs, 30 kilo explosieven, handvuurwapens en valse paspoorten gevonden. Ook zijn ontstekers en jihadistische geschriften ontdekt, meldt het OM.

De autoriteiten in Frankrijk waren er na de vondst van de wapens van overtuigd dat ze een aanslag hadden voorkomen. Anis B., een tweede terreurverdachte in dit onderzoek, is in 2016 in Rotterdam opgepakt. In zijn appartement trof de politie munitie voor kalasjnikovs aan.

Nederland

Na de aanhoudingen van K. en B. is een internationaal onderzoek gestart door Nederlandse, Belgische en Franse politie- en justitiediensten. Hierin werd onderzocht op de wapens afkomstig waren uit Nederland.

De verdachten worden deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris. Zij zitten in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met hun advocaat contact mogen hebben.

