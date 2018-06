Handlanger Salah Abdeslam officieel verdacht van aanslagen Zaventem

Het federaal parket in België laat weten dat de 24-jarige A. in staat van beschuldiging is gesteld. Of Abdeslam ook in staat van beschuldiging wordt gesteld, is nog niet bekend. Vermoedelijk staat hem hetzelfde lot als A. te wachten.

In de ochtendspits van 22 maart 2016 hebben twee zelfmoordterroristen zichzelf opgeblazen in de vertrekhal van luchthaven Zaventem.

Later was op beelden van bewakingscamera's te zien dat de terroristen bagagekarren voortduwen. De explosieven zaten waarschijnlijk in de koffers op de karren.

Explosie Maalbeek

Een paar uur na de aanslag in de vertrekhal klonk er een explosie bij metrostation Maalbeek, in het centrum van Brussel. Bij de twee aanslagen in Brussel vielen in totaal 32 doden, onder wie drie Nederlanders.

De aanslagen zorgden voor grote paniek in België. Het dreigingsniveau werd opgeschaald naar het hoogste niveau. Het openbaar vervoer in Brussel werd stilgelegd, net als het treinverkeer in heel België. Frankrijk zette zestienhonderd extra agenten in bij de grenzen.

Wanneer de rechtszaak over de aanslagen in Brussel begint, is nog niet besloten.

Schietpartij Vorst

Abdeslam en A. zijn al wel veroordeeld tot twintig jaar cel voor een moordpoging op agenten in de Brusselse gemeente Vorst.

Vier dagen voor de aanslagen in Brussel schoten de mannen vanuit een woning op een Belgisch-Frans politieteam. Bij de beschietingen raakten drie agenten gewond.

Abdeslam en A. wisten te vluchten uit Vorst, maar werden drie dagen later aangehouden in de Belgische plaats Molenbeek.

Ze werden in april van dit jaar ieder veroordeeld tot twintig jaar cel voor poging tot moord. Dat beschouwde de Brusselse rechtbank als een terroristische daad.

Aanslagen Parijs

Abdeslam geldt ook als enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs van november 2015. Daarbij kwamen in totaal 130 mensen om.

Abdeslam zou aan de politie hebben laten weten dat hij een bomgordel droeg die hij vlak bij het stadion Stade de France tot ontploffing had moeten brengen. Abdeslam heeft de bomgordel uiteindelijk in de vuilnisbak gegooid, omdat het explosief niet functioneerde.

Ook voor zijn rol bij de aanslagen in Parijs heeft Abdeslam nog niet terechtgestaan. Hij zit in afwachting van dit proces in een Franse cel.