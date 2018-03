Omgekomen Franse agent die plaats innam bij gijzeling Trèbes geëerd in Parijs

Ook hangen de vlaggen op openbare gebouwen halfstok. De lijkwagen wordt vanaf het Pantheon in de stad begeleid door leden van de nationale garde van Frankrijk.

De rouwstoet is op weg naar het Dôme des Invalides in Parijs, waar een groot deel van de openbare plechtigheid plaatsvindt. Nabestaanden van zowel Beltrame als van drie andere slachtoffers van de terroristische actie zijn hierbij aanwezig. Ook veel politieagenten komen een laatste dienst bewijzen aan hun omgekomen collega.

De Franse president Emmanuel Macron spreekt rond 11.30 uur een lofrede uit voor de politieman. Beltrame was een officier van de gendarmerie. Hij nam tijdens de gijzeling de plaats in van een gijzelaar. Hij overleed aan de verwondingen die hij opliep.

Aanslag

De 26-jarige Redouane Lakdim opende vrijdag eerst het vuur op een groepje politieagenten in het historische stadje Carcassonne, waardoor een agent gewond raakte.

Vervolgens schoot hij een automobilist dood voordat hij de aanwezigen in een supermarkt in het nabijgelegen Trèbes in gijzeling nam. Daar doodde hij twee mensen. Zestien personen raakten gewond.

In de nacht van vrijdag op zaterdag is een tweede mogelijke medeplichtige aangehouden. De vrouw is een tiener die bevriend was met de dader.