Franse agent overleden die in supermarkt gegijzelde verving

Dat meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb zaterdagochtend via Twitter.

De agent liet zich in de supermarkt vrijwillig gijzelen, zodat anderen konden worden vrijgelaten. Toen veiligheidstroepen die buiten stonden daarna schoten in de supermarkt hoorden, vielen ze de winkel binnen en schoten de gijzelnemer dood. De agent was op dat moment al getroffen.

''Hij heeft vele levens gered'', zei de Franse president Emmanuel Macron over Beltrame. Collomb sprak van ''een heldendaad''.

Gijzelnemer

Bij de gijzelingsactie kwamen vrijdag al drie mensen om. Er raakten ook zestien personen gewond.

De gijzelnemer was de 26-jarige Marokkaan Redouane L.. Hij was door kleine vergrijpen een bekende van de politie, zei een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Abdeslam

De gijzelnemer eiste volgens Franse media de vrijlating van Salah Abdeslam, de enige terrorist van de aanslagen in Parijs in 2015 die nog leeft. Abdeslam zit vast in Frankrijk.

De dader verklaarde namens terreurgroep Islamitische Staat te handelen. De gijzelaars werden later vrijgelaten in ruil voor de 45-jarige politieman die zich daarvoor vrijwillig aanbood. Vrijdagavond maakte de politie bekend dat er een vrouw is aangehouden vanwege betrokkenheid bij de aanslag.

In de nacht van vrijdag op zaterdag is een tweede mogelijke medeplichtige aangehouden. De verdachte is een tiener die bevriend was met de dader, de 25-jarige Redouane Lakdim.

