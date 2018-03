Van terrorisme verdachte Abdeslam verbreekt stilzwijgen in rechtszaal

Het was vrijdag voor het eerst dat Abdeslam zelf het woord nam tegenover personen die zijn belast met zijn vervolging, volgens Franse media.

De 28-jarige Fransman die in Brussel is opgegroeid zette de rol van verdachte Ali Oulkadi uiteen. Ali Oulkadi had hem gesmeekt duidelijk te maken dat hij destijds enkel Abdeslam met een auto naar de Brusselse deelgemeente Schaerbeek heeft gereden en verder niks met terroristische aanslagen te maken had. Abdeslam zei dat hij Ali Oulkadi nooit om hulp heeft gevraagd.

Hij weigerde eerder tijdens zijn proces te spreken. "Ik wens niet te antwoorden op vragen." Hij weigerde ook op te staan voor de rechter. "Men moet zich baseren op de bewijzen. Ik wil niet de publieke opinie tevreden stellen. Of de media."

Overlevende

Abdeslam is de enige nog levende verdachte van de reeks terroristische zelfmoordaanslagen op vrijdag 13 november 2015 in Parijs en Saint-Denis, waarbij circa 130 doden en 350 gewonden vielen. Hij staat vrijdag echter terecht voor de schietpartij enkele dagen voor zijn arrestatie. Hij werd in maart 2016 in Brussel aangehouden.