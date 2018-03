Acht terrorismeverdachten opgepakt in Belgische Molenbeek

De acht aangehouden personen konden na te zijn verhoord weer vertrekken. Ze zijn niet voorgeleid bij een onderzoeksrechter en daarom ook niet in verdenking gesteld. Het onderzoek gaat volgens het Federaal Parket wel verder.

De arrestaties werden zondag in de Brusselse wijk Molenbeek en in de Vlaamse plaatsen Mechelen en Geraardsbergen gedaan, op verzoek van een onderzoeksrechter gespecialiseerd in terrorisme.

Over de geplande aanslag en de identiteit van de acht personen heeft de politie geen details bekendgemaakt.

Het Belgische Federaal Parket heeft duidelijk gemaakt dat de arrestaties los stonden van de onderzoeken naar de aanslagen in Parijs van november 2015 en Brussel van maart 2016.

Na de aanslagen in Parijs van november 2015, bleek dat drie van de acht daders in Molenbeek woonden. In maart 2016 werd Salah Abdeslam, een van deze daders, opgepakt in de gemeente.

