Verdachte die aanslagplegers Parijs onderdak bood vrijgesproken

Hij werd ervan beschuldigd die terroristen te hebben verborgen en had daar zes jaar cel voor kunnen krijgen.

De rechters achten het niet bewezen dat hij wist dat hij in een appartement in Saint-Denis onderdak bood aan terroristen, die kort tevoren in de nabijgelegen Franse hoofdstad betrokken waren geweest bij de aanslagen.

Bendaoud verleende in november 2015 onderdak aan Abdelhamid Abaaoud en Chakib Akrouh. Abaaoud en Akrouh namen deel aan de aanslagen van 13 november waardoor 130 doden en meer dan vierhonderd gewonden vielen. De Belg Abaaoud zou zelfs de leiding hebben gehad over de aanslagen in Parijs en bij het Stade de France in Saint-Denis.

Abaaoud en Akrouh zijn bij een politie-inval op 18 november omgekomen in het appartement van Bendaoud.

Medeverdachten

Een in de ogen van aanklagers minder belangrijke medeverdachte, Mohamed Soumah, kreeg vijf jaar cel. Volgens de rechters leidde hij de voortvluchtigen naar Bendaoud en wist hij wel degelijk met wie hij te doen had.

Een tweede medeverdachte, Youssef Aït Boulahcen, kreeg vier jaar cel waarvan een jaar voorwaardelijk omdat hij erover heeft gezwegen dat de terroristen onderdak zochten, meldden Franse media.