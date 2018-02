OM België eist 20 jaar tegen terreurverdachte Abdeslam voor schietpartij

Het proces in Brussel begon maandag en de eis werd dinsdag pas verwacht, maar Abdeslam weigerde echter enig commentaar te geven op de aanklacht. Daardoor is het proces sneller verlopen dan gepland.

"Ik wens niet te antwoorden op vragen." Hij weigerde ook op te staan voor de rechter. "Men moet zich baseren op de bewijzen", zegt hij volgens VTM Nieuws. "Ik wil niet de publieke opinie tevreden stellen. Of de media."

Ayari wilde wel meewerken en zei het een en ander maar bleef enorm vaag op sommige vragen van de rechter. Hij beweerde dat de bij de schietpartij omgekomen Mohamed Belkaïd de enige was die schoot, ook al is er met twee wapens op agenten geschoten.

De aanklager zei dat er dna van Ayari is aangetroffen op het tweede wapen en op het magazijn dat is gebruikt. Ook is het volgens de aanklager niet van belang wie er schoot, Ayari, Abdeslam en Belkaïd waren verantwoordelijk.

De rechtbank was erg goed beveiligd voor het proces. Abdeslam werd maandagochtend vroeg van zijn cel in Noord-Frankrijk vervoerd naar de rechtbank in Brussel.

Schietpartij

De schietpartij waar Abdeslam en Ayari voor terecht staan vond drie dagen voor hun arrestatie plaats in Vorst. Vier Belgische en twee Franse agenten wilden aan een huiszoeking beginnen, maar werden direct onder vuur genomen.

In de uren daarna volgden nog meer schotenwisselingen. Uiteindelijk wist een scherpschutter een van de terroristen in het huis dodelijk te raken, het ging om Belkaïd. Abdeslam wist te ontkomen, maar werd drie dagen later alsnog aangehouden in de nabije gemeente Molenbeek.

Bataclan

Na het proces over de schietpartij in Vorst moet Abdeslam nog in Frankrijk voor de rechter verschijnen vanwege de aanslagen in Parijs. Daarvoor is nog geen precieze datum vastgesteld.

Abdeslam wordt daar verdacht van het rijden van zelfmoordterroristen naar het Stade de France, waar op dat moment het Franse nationale elftal een vriendschappelijke interland speelde tegen Duitsland. In totaal kwamen bij de aanslagen (exclusief de daders) 130 mensen om het leven, onder wie 89 personen in theater Bataclan.