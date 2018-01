België levert verdachte hulp bij aanslagen Parijs uit aan Frankrijk

Dat meldt het Belgische federaal parket. Bakkali zat sinds vorig jaar in België vast. Frankrijk had voor beide zaken zijn uitlevering gevraagd via een Europees aanhoudingsbevel.

Bakkali zou de terroristen die op 13 november 2015 in Parijs op verschillende plekken toesloegen hebben geholpen met auto's en huizen. Een BMW die hij huurde werd gezien in de buurt van twee safehouses waar de aanslagen zouden zijn voorbereid, in Charleroi en Auvelais.

Hij zou ook onder een valse naam een safehouse in Schaarbeek gehuurd hebben, waar onder meer DNA-materiaal van de Parijse aanslagpleger Salah Abdeslam werd aangetroffen.

Bakkali werd eind november 2015 opgepakt. Eind oktober werd hij ook beschuldigd van medeplichtigheid bij de mislukte aanslag in de Thalys op 21 augustus 2015.

België had in 2016 al toegezegd dat Bakkali zou worden uitgeleverd.