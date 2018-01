Terreurniveau België naar beneden bijgesteld

Het aantal agenten zal op termijn echter "op een proportionele manier'' worden teruggeschroefd, aldus premier Charles Michel. Hij benadrukte op een persconferentie dat dit niveau 2 niet "hetzelfde niveau 2" is als voor de aanslagen in 2016, doelend op de extra inzet.

Niveau drie blijft gelden voor bepaalde gevoelige plekken, waar extra waakzaamheid geboden is. Op welke plekken dat is, werd niet bekendgemaakt.

De verlaging van het dreigingsniveau volgt op een nieuwe analyse van OCAD, die de dreiging van de terroristische beweging IS fors lager inschat.

Sinds de aanslagen in Parijs van november 2015 was niveau drie van kracht in België. In het Brussels gewest was zelfs even de hoogste alarmfase vier van kracht. Dat was na de aanslagen in Brussel van maart 2016 ook enkele dagen het geval.