Rechtszaak tegen Salah Abdeslam gaat in februari van start

Abdeslam zit in een Franse cel in afwachting van het proces over zijn rol bij de aanslagen op 13 november 2015 in Parijs die 130 levens eisten. Hij zou de auto hebben gehuurd die is gebruikt door de aanslagplegers bij de concertzaal Bataclan in Parijs. De Belgische rechtszaak gaat over een schietpartij in de Brusselse gemeente Vorst in maart 2016.

Een Belgisch-Frans politieteam werd toen beschoten vanuit een woning waarin ook Abdeslam zich bevond. De 28-jarige Fransman en een medeverdachte wisten te ontvluchten, maar werden kort daarna opgepakt. Bij de schietpartij raakten drie agenten gewond en werd een Algerijnse terreurverdachte doodgeschoten.

Mary wilde Abdeslam eigenlijk niet meer als cliënt omdat de samenwerking niet soepel verliep, maar de advocaat besloot hem vorige week desondanks toch te gaan verdedigen. Hij gaat nu het strafdossier grondig analyseren.





Zwijgrecht

Voor het proces worden vier dagen uitgetrokken. Op vrijdag 9 februari legt de rechtbank een datum vast voor de uitspraak, zei rechtbankvoorzitter Luc Hennart.

Abedeslam heeft zich tot nu toe op zijn zwijgrecht beroepen. Hij wordt voor het Belgische proces overgeplaatst naar een gevangenis bij Lille en op elk van de vier zittingsdagen naar Brussel gebracht en weer terug, bevestigde Hennart. Een aantal slachtoffers van de aanslagen in Parijs heeft aangekondigd het proces bij te wonen.