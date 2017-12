Rechtszaak tegen terrorismeverdachte Abdeslam in België mogelijk uitgesteld

Dat verzoek wordt mogelijk gehonoreerd, meldt de Belgische zender RTBF. Abdeslam wordt gezien als een van de terroristen bij de aanslagen op 13 november 2015 in Parijs waarbij 130 doden vielen. Van de acht aanslagplegers kwamen er zeven om, onder wie zijn broer Brahim.

De Belgische rechtszaak gaat over een schietpartij in de Brusselse gemeente Vorst in maart 2016. Een Belgisch-Frans politieteam wilde een woning doorzoeken, waarop de agenten werden beschoten. Drie van hen raakten gewond.

Een politiescherpschutter schoot vervolgens een terrorismeverdachte dood. Abdeslam bleek ook in de woning aanwezig te zijn, maar wist te ontkomen. Hij werd drie dagen later alsnog opgepakt.

Het is niet bekend of hij betrokken was bij de voorbereiding van de aanslagen op 22 maart 2016 in Brussel. Die vonden vier dagen na zijn arrestatie plaats. De Belgische justitie vermoedt dat zijn aanhouding de plannen wel heeft versneld.

Meewerken

De 28-jarige Fransman zit al ruim 1,5 jaar in een gevangenis bij Parijs, maar had toestemming gekregen aanwezig te zijn bij de rechtszaak. Hij had echter geen advocaat. Mary heeft hem nu toch opnieuw als cliënt aangenomen. Eerst liet hij de verdediging van de terrorismeverdachte vallen, omdat Abdeslam niet zou willen meewerken.

Mary wil het dossier eerst grondig bestuderen. Tot op heden heeft Abdeslam niet willen praten met justitie.