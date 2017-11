Mogelijke aanslag op Duitse kerstmarkt voorkomen door zes arrestaties

Volgens verschillende Duitse media zijn dinsdagmorgen in Essen, Hannover, Kassel en Leipzig acht woningen doorzocht en zes Syriërs in de leeftijd van 20 tot 28 jaar zijn aangehouden. Vijfhonderd agenten waren dinsdagmorgen in de weer bij acht huiszoekingen.

Ze worden ervan verdacht eerder voor de terroristische beweging Islamitische Staat te hebben gevochten en van plan te zijn geweest met wapens en explosieven een aanslag te plegen op de kerstmarkt in Essen. Ze zouden tussen december 2014 en september 2015 als vluchteling naar Duitsland zijn gekomen.

De verdachten zouden extremisten van Islamitische Staat zijn. Ze zijn tussen december 2014 en september 2015 als asielzoekers naar Duitsland zijn gekomen.

Planning

Justitie heeft laten weten dat er in een vroeg stadium is ingegrepen en dat de samenzweerders nog in de fase van planning verkeerden. Wat ze precies van plan waren, moet uit verder onderzoek blijken. Volgens de Hessenschau hebben betrokkenen bij het onderzoek gezegd dat de kerstmarkt van Essen als doelwit was uitgekozen.

Berlijn werd vorig jaar opgeschrikt door een aanslag op een van de grote kerstmarkten in de hoofdstad. Daarbij vielen bij de Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche elf doden en 55 gewonden.