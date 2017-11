Frankrijk herdenkt terroristische aanslagen Parijs

Bij het stadion begonnen in 2015 de gecoördineerde aanslagen waarbij terroristen in totaal 130 mensen doodden.

Na de herdenking bij het stadion, brengt Macron nog een bezoek aan andere plaatsen waar slachtoffers vielen, zoals enkele bars en restaurants in het oosten van de hoofdstad en de concertzaal Bataclan waar de bloedigste aanslag plaatsvond. Op alle plaatsen worden de namen van de slachtoffers uitgesproken.

Onderzoek

Het onderzoek naar de aanslagen in 2015 loopt nog steeds. Meerdere verdachten zitten vast in België en Frankrijk op verdenking van het plegen van de aanslagen. In juni pakte de politie in Brussel een man op die leiding zou hebben gegeven aan de terroristische groepering die de aanslagen uitvoerde. De aanslagen werden destijds opgeëist door IS.

Bij de aanslagen bliezen zes aanslagplegers zichzelf op. Een zevende werd door de politie gedood en een achtste dader wist te ontkomen. Dit bleek Salah Abdeslam die in maart 2016 in Brussel werd gearresteerd. Hij zit nog steeds in Frankrijk in de cel. Zijn proces verloopt moeizaam omdat Abdeslam weigert verklaringen af te leggen.