Frankrijk pakt tien terreurverdachten op tijdens grote politie-actie

Volgens Franse media zijn negen personen in de leeftijd van 18 tot 65 jaar in voorsteden van Parijs en in het Zuid-Franse Menton en Aix-en-Provence gearresteerd.

De Zwitserse politie heeft in deze zaak een persoon aangehouden. Tegen deze verdachte en nog iemand loopt al sinds juni 2016 in het kanton Valais een onderzoek naar betrokkenheid bij extremisme. Over het aantal arrestanten heerste in Franse en Zwitserse media enige tijd verwarring.

De Franse terreurbestrijders raakten in juli bij dit onderzoek betrokken. De verdachten zouden plannen hebben om politiemensen en burgers om het leven te brengen in Nice. Ze zouden daarover via versleutelde netwerken ,,verontrustende gesprekken'' hebben gevoerd, aldus Franse media.

Vorig jaar reed op de nationale feestdag 14 juli een vrachtwagen in op de menigte op de Promenade des Anglais in Nice. Daardoor kwamen 86 mensen om het leven.